Роспотребнадзор предложил исключить общение школьников на общих переменах

09:20 Источник: Газета.Ru

В школах следует исключить общение учеников из разных классов во время перемен и при проведении прогулок, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Кроме того, школам следует закрепить за каждым классом отдельное помещение и организовать обучение каждого класса исключительно в закрепленном помещении, указано в документе.

Роспотребнадзор также рекомендует исключить объединение учеников из разных классов в одну группу продленного дня и отказаться от проведения массовых мероприятий. Газета.Ru