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Задержка отмены ограничительных мер чревата разрушением экономики США - Мнучин

10:00 14.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чрезмерная медлительность при отмене ограничительных мер, введенных из-за распространения нового коронавируса, может нанести глубокий урон экономике США. Об этом заявил в среду в эфире телеканала Fox News министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы должны открывать экономику безопасным образом. Президент беспокоится о здоровье американцев", - отметил он.

"Однако имеется еще и угроза того, что мы выжидали слишком долго. Имеется угроза уничтожения экономики США. Я считаю, что президент совершенно прав, говоря о наличии безопасного способа открытия экономики", - добавил Мнучин. С его точки зрения, начинать данный процесс нужно с районов страны, где уровень возникновения новых случаев заражения коронавирусом низок по сравнению с такими очагами, как город Нью-Йорк.

Мнучин считает, что постепенный отказ от ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, позволит начать восстановление американской экономики по окончании второго квартала текущего года.

Его попросили прокомментировать заявление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джерома Пауэлла, который указал, что масштабы и темпы нынешнего экономического спада "не имеют прецедентов в современной истории". По словам главы ФРС, дальнейший путь развития американской экономики "является крайне неопределенным и подвержен существенным рискам падения".

"Думаю, он [Пауэлл] хотел сказать, что нельзя исключать существенных рисков падения, но, с другой стороны, я думаю, если взглянуть на положение дел в экономике, то становится очевидным, что эта ситуация нестандартная", - заявил Мнучин, отметив, что дальнейшее ее развитие не просчитывается экономическими моделями. "Если мы постепенно и в безопасном ключе будем снимать ограничения, то, конечно, этот (второй - прим. ТАСС) квартал будет довольно плохим, но потом начнется восстановление, а вместе с ним череда хороших кварталов", - подчеркнул Мнучин.

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