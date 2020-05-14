Вид на жительство в России можно будет получить после покупки недвижимости - законопроект
10:20 14.05.2020 Источник: Известия
Эксперты инициативу поддерживают, отмечая, что это распространенная практика во многих странах Европы.
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