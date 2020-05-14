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НОВОСТИ

Вид на жительство в России можно будет получить после покупки недвижимости - законопроект

10:20 14.05.2020 Источник: Известия

Иностранные предприниматели смогут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости. Как выяснили «Известия» такой законопроект подготовило Минэкономразития для привлечения инвесторов из-за рубежа. Вступить в силу новые нормы могут уже в июле 2021 года. Как пояснили в министерстве, к возможности постоянного проживания в РФ иностранный бизнес отнесется позитивно. При этом пока неизвестно какими будут критерии собственности — их установит правительство. В Госдуме считают, что помимо требования о покупке имущества нужно ввести обязательную проверку легальности заработанного капитала.

Эксперты инициативу поддерживают, отмечая, что это распространенная практика во многих странах Европы.

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