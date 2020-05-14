Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки граждан
09:50 14.05.2020
|Фото Антона Чернова
Из-за эпидемии многие люди находятся в тяжелом положении. Наша задача - сделать так, чтобы они не попали в беду. Президентом принята большая государственная программа социальной поддержки. Мы дополнили ее своими возможностями, на основании того, о чем нас просили жители.
Мер много, они разные, касаются многих людей. И наша задача объяснить простым языком - кому, когда и как положена помощь. И главное, когда деньги "упадут на карточку" - пенсионерам, многодетным, тем, у кого маленькие дети и тем, у кого ребята постарше.
Я дал поручение первому зампреду правительства Ольге Забраловой провести прямой разговор - он состоится на канале 360 в 17 часов. Ее задача доступно, наглядно, со слайдами объяснить порядок действий - чтобы никто не запутался, а после - ответить на ваши вопросы в социальных сетях.
Меры поддержки есть, во-первых, федеральные - их шесть. Это 5000 рублей в течение 3 месяцев для семей с детьми до 3 лет плюс ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет. Также в 2 раза увеличивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и устанавливается ежемесячная выплата в размере 3 000 рублей при признании безработным. Для работников социальных стационаров - интернатов, домов престарелых - тоже предусмотрены доплаты.
Самая массовая меры поддержки - разовая выплата в 10 000 рублей, на которую могут претендовать родители ребят от 3 до 16 лет. У нас в Подмосковье почти 800 тысяч таких ребятишек. И понятно, что объем работы достаточно большой. Подать заявление о выплатах можно онлайн на портале "Госуслуги". Знаю, что вчера были проблемы, но сейчас все работает - я проверил, все должно быть нормально.
Во-вторых, наши региональные меры поддержки. Их три. Мы вводим надбавку сотрудникам центров занятости и социальным работникам. Люди, которые потеряли работу из-за коронавируса, могут претендовать на ежемесячную выплату до 15 000 рублей. Также еще в начале периода самоизоляции мы установили стимулирующую выплату в 3000 рублей для жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями
Кроме денежных выплат, мы организовали так называемую натуральную помощь, прежде всего это продуктовые наборы. Они предназначены для одиноких пожилых людей, многодетных семей и тех, у кого грудные дети. А также для медиков, которые первыми приняли на себя удар вируса и, к сожалению, заболели.
Это было сделано на внебюджетные деньги и потому максимально быстро. Спасибо предпринимателям, которые перечислили в фонд помощи порядка 335 млн рублей. Мы увидели, что эта мера поддержки оказалась востребованной, в наши органы соц. защиты - буквально поступил шквал звонков. Поэтому будем продолжать эту работу уже за счет бюджета.
Я поручил направить на эти цели дополнительно 100 млн рублей. Но помощь на бюджетные деньги может распределяться только по четким критериям - о них мы тоже скажем.
Я поставил задачу: все, кто оказался в критической ситуации, должны почувствовать нашу заботу и участие. То же самое касается медиков, которые борются с ковидом - их у нас уже 22 тысячи. Все региональные и федеральные выплаты уже перечисляются и до конца недели все всё получат. Проверю лично. Прошу главврачей и экономистов, которые за это отвечают, не допускать ошибок.
Отдельная большая категория - это поддержка бизнеса и самозанятых. О них мы также расскажем в пятницу после отдельного совещания.
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