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Депутат Мосгордумы одобрил продление срока приема заявок на получение статуса соцпредприятия

10:28 14.05.2020

Продление срока приема заявок на включение в перечень социальных предприятий в Москве – правильная мера, которая позволит им продолжить работу в условиях пандемии. По словам председателя комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Александра Козлова, социальным предприятиям предоставят большой пакет поддержки от города, поскольку они благотворно влияют не только на экономику города в целом, но и на экономику отдельных районов, а так же на социальное самочувствие граждан. «Ведь обычно это небольшие предприятия, которые востребованы именно в определенном районе, - заявил Козлов. - И люди, которые там работают, - это тоже жители данного района, потому что на дальние расстояния им сложно перемещаться в силу разных причин: либо это ограничения по здоровью, либо это уже возрастные люди, или это многодетные мамы. Все они тоже должны находить себя и в трудовой реализации, и как говорил выше, они создают именно то, что нужно».

По словам депутата, сейчас представителям таких предприятий нужно помочь с заявками. «Это необходимая поддержка, - уверен парламентарий. - Это позволит сохранить все то, что дает большой бонус району, сохранить все необходимые услуги и товары, которые люди привыкли получать в данной локации. Субсидии от города позволяют возместить до 1 млн руб. расходов на покупку и лизинг оборудования, а также на оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам».

Как считает Козлов, к информированию о программе должны подключиться в первую очередь местные органы власти - например, представители управ, муниципальные депутаты, - так как именно они очень хорошо знают предприятия, которые открываются у них в районе.

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