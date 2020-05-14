В России впервые с 2 мая выявили за сутки меньше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 9 974, до 252 245, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Таким образом, впервые с 2 мая количество выявленных за сутки случаев оказалось меньше 10 тысяч.



По данным штаба, суточный рост снизился с 4,3% до рекордно низких 4,1%.



Новые 4 712 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки, всего в столице выявлено 130 тыс. 716 случаев инфицирования. Об этом в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Суточный рост в столице составил 3,7% против 3,9% днем ранее.

