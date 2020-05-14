ФСБ проводит обыски в здании правительства Пензенской области - источник

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ проводит следственные мероприятия в правительстве Пензенской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В правительстве Пензенской области сотрудники ФСБ проводят следственные действия, в том числе обыски и выемку документов в рамках уголовного дела", - сказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел.