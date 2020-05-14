Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ФСИН России.

"Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди сотрудников и работников ведомства составляет 617 случаев, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных - 145 случаев. При этом выздоровели 208 сотрудников УИС и 29 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных", - сообщили во ФСИН.

Всего по состоянию на 13 мая в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено более 35 тыс. лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, из них около 14 тыс. проведено в лабораториях УИС.