Средний размер ипотеки в апреле упал почти на 10% - СМИ

11:32 Источник: РБК

Средний размер ипотечного кредита в апреле упал до уровня начала прошлого года и составил 2,48 млн руб., следует из предварительной статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которой ознакомился РБК. По сравнению с мартом средняя сумма ипотеки снизилась сразу на 9,3%, хотя до этого в течение по меньшей мере двух лет планомерно росла (незначительное сокращение наблюдалось лишь в июле и августе 2019 года).

Другие крупные бюро подтверждают тенденцию.