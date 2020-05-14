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СК возбудил дела за размещения портретов Гитлера и Гиммлера на сайтах "Бессмертного полка"

12:00 14.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов Гитлера и Гиммлера в ходе виртуального шествия "Бессмертный полк - онлайн". Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В. М. "Кроме того, не позднее 3 мая неустановленные лица разместили на сайте "Банк памяти" анкету с фотоизображением Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на нем запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо", - сообщила представитель СК.

По данным фактам Главным следственным управлением СК РФ возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала").

"В настоящее время следствием принимаются необходимые меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка", - подчеркнула представитель СК. По ее словам, следствие также проверит иные попытки размещения недостоверного контента на сайтах движения "Бессмертный полк - онлайн". Петренко отметила, что размещения фотографий нацистских преступников "преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге".

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