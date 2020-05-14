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НОВОСТИ

Кредиторов могут обязать оставлять должникам прожиточный минимум

12:05 14.05.2020 Источник: Интерфакс

Группа депутатов от "Единой России" в четверг внесла в Госдуму законопроекты, гарантирующие сохранение у должников прожиточного минимума при списании с них долгов.

Документы (956530-7, 956528-7) предполагают внесение в действующее законодательство изменений, гарантирующих "неприкосновенность минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи, в том числе доходов должника-гражданина в размере величины прожиточного минимума" при списании долгов, в том числе удержаний из заработной платы и социальных пенсий.

Прожиточный минимум, согласно действующему законодательству, устанавливается властями субъектов РФ, но не может быть ниже федерального МРОТа - 12130 руб.

В первую очередь вносимые изменения направлены на сохранение гарантий на социальное обеспечение граждан с низкими доходами и пенсионеров, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

"В 2017 году более 500 граждан-должников обращались в суды с просьбой сохранить минимум денежных средств, из которых в 80% случаев (более 400 судебных актов) по воле судов эти люди - пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи - оставались на законных основаниях фактически без средств к существованию", - цитирует пресс-служба "Единой России" одного из соавторов законопроекта Наталью Костенко.

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