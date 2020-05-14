В МВД заявили о снижении числа преступлений, совершенных иностранцами

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В МВД заявили о снижении числа преступлений среди мигрантов. Количество правонарушений, совершённых иностранцами, уменьшилось на 1%. Такова статистика за январь-апрель этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На сайте МВД уточняется, что число преступлений, совершённых на улицах, уменьшилось на 7%. «Таким образом, не оправдались прогнозы о том, что введённые ограничительные меры могут спровоцировать рост уличной преступности, в том числе с участием мигрантов», — говорится в сообщении. Говорит Москва