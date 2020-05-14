0
0
156
НОВОСТИ

В МВД заявили о снижении числа преступлений, совершенных иностранцами

12:20 14.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В МВД заявили о снижении числа преступлений среди мигрантов. Количество правонарушений, совершённых иностранцами, уменьшилось на 1%. Такова статистика за январь-апрель этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На сайте МВД уточняется, что число преступлений, совершённых на улицах, уменьшилось на 7%. «Таким образом, не оправдались прогнозы о том, что введённые ограничительные меры могут спровоцировать рост уличной преступности, в том числе с участием мигрантов», — говорится в сообщении.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 14.05.2020
В Совфеде призвали не повышать в этом году тарифы на газ и электроэнергию
0
41
13:20 14.05.2020
Генсек ООН сомневается, что мировые лидеры смогут встретиться в сентябре на Генассамблее
0
63
13:05 14.05.2020
В Саудовской Аравии втрое повысили НДС
0
94
13:00 14.05.2020
Яровая предложила включать в рекламу кредитов предупреждение о риске утраты имущества
0
105
12:32 14.05.2020
Кофе обогнал чай по популярности в РФ
0
162
12:05 14.05.2020
Кредиторов могут обязать оставлять должникам прожиточный минимум
0
176
12:00 14.05.2020
СК возбудил дела за размещения портретов Гитлера и Гиммлера на сайтах "Бессмертного полка"
0
203
11:32 14.05.2020
Средний размер ипотеки в апреле упал почти на 10% - СМИ
0
220
11:20 14.05.2020
Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом
0
226
11:05 14.05.2020
ФСБ проводит обыски в здании правительства Пензенской области - источник
0
254

Возврат к списку