В МВД заявили о снижении числа преступлений, совершенных иностранцами
12:20 14.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В МВД заявили о снижении числа преступлений среди мигрантов. Количество правонарушений, совершённых иностранцами, уменьшилось на 1%. Такова статистика за январь-апрель этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На сайте МВД уточняется, что число преступлений, совершённых на улицах, уменьшилось на 7%. «Таким образом, не оправдались прогнозы о том, что введённые ограничительные меры могут спровоцировать рост уличной преступности, в том числе с участием мигрантов», — говорится в сообщении. Говорит Москва
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