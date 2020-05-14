Кофе обогнал чай по популярности в РФ
12:32 14.05.2020 Источник: РБК
В 2019 году потребление россиянами всех возможных кофейных напитков (приготовленных из кофе в зернах, молотого и растворимого кофе, а также кофейных смесей) достигло 180 тыс. т, сообщил гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. При этом, по его словам, потребление чистого чая всех сортов без учета травяных смесей составило лишь 140 тыс. т. Таким образом, впервые кофе вышел в лидеры, резюмирует Чантурия. В предыдущие два года россияне за год употребляли примерно одинаковое количество чая и кофе — по 160 тыс. т.
Данные об импорте, которые РБК рассчитал на основе данных Федеральной таможенной службы, подтверждают численное превосходство кофе. В 2019 году Россия завезла 413,3 тыс. т основных видов кофе (без учета растворимого кофе) и 314,2 тыс. т всех возможных видов чая. Кофе завозили в основном из Вьетнама, Бразилии и Италии, чай — из Индии, Шри-Ланки и Кении.
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