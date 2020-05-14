Генсек ООН сомневается, что мировые лидеры смогут встретиться в сентябре на Генассамблее
13:20 14.05.2020 Источник: Интерфакс
Генсек ООН Антониу Гутерриш считает маловероятной встречу лидеров стран мира в сентябре на ежегодной Генассамблее ООН в Нью-Йорке. "Маловероятно, что мы сможем собрать в Нью-Йорке тысячи представителей из других стран мира", - сказал генсек международной организации в интервью французскому изданию "Пари-матч".
Он отметил, что изучает "другие различные альтернативные варианты" организации этой встречи посредством цифровых технологий. Гутерриш добавил, что представит эти варианты странам-членам организации.
Начало ежегодной Генассамблеи ООН в этом году запланировано на 15 сентября, сессии с выступлениями десятков мировых лидеров должны начаться 22 сентября.
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