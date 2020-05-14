0
0
37
НОВОСТИ

Генсек ООН сомневается, что мировые лидеры смогут встретиться в сентябре на Генассамблее

13:20 14.05.2020 Источник: Интерфакс

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает маловероятной встречу лидеров стран мира в сентябре на ежегодной Генассамблее ООН в Нью-Йорке. "Маловероятно, что мы сможем собрать в Нью-Йорке тысячи представителей из других стран мира", - сказал генсек международной организации в интервью французскому изданию "Пари-матч".

Он отметил, что изучает "другие различные альтернативные варианты" организации этой встречи посредством цифровых технологий. Гутерриш добавил, что представит эти варианты странам-членам организации.

Начало ежегодной Генассамблеи ООН в этом году запланировано на 15 сентября, сессии с выступлениями десятков мировых лидеров должны начаться 22 сентября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 14.05.2020
В Совфеде призвали не повышать в этом году тарифы на газ и электроэнергию
0
41
13:05 14.05.2020
В Саудовской Аравии втрое повысили НДС
0
94
13:00 14.05.2020
Яровая предложила включать в рекламу кредитов предупреждение о риске утраты имущества
0
105
12:32 14.05.2020
Кофе обогнал чай по популярности в РФ
0
162
12:20 14.05.2020
В МВД заявили о снижении числа преступлений, совершенных иностранцами
0
169
12:05 14.05.2020
Кредиторов могут обязать оставлять должникам прожиточный минимум
0
176
12:00 14.05.2020
СК возбудил дела за размещения портретов Гитлера и Гиммлера на сайтах "Бессмертного полка"
0
203
11:32 14.05.2020
Средний размер ипотеки в апреле упал почти на 10% - СМИ
0
220
11:20 14.05.2020
Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом
0
226
11:05 14.05.2020
ФСБ проводит обыски в здании правительства Пензенской области - источник
0
254

Возврат к списку