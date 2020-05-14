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В Совфеде призвали не повышать в этом году тарифы на газ и электроэнергию

13:32 14.05.2020 Источник: Известия

В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в 2020 году. Письмо с такой просьбой направлено и.о. премьер-министра Андрею Белоусову. Инициативу поддержали в Госдуме. Ранее с предложением не индексировать стоимость газа в правительство обращалась ФАС. Все они руководствуются тем, что финансовые возможности населения сильно ограничены в связи с уходом на вынужденный карантин. Сохранение цен на прежнем уровне поможет гражданам легче пережить сложный период, и это несильно отразится на прибыли энергетических монополий, считают сенаторы.

В сетевых компаниях признают: идея заморозить цены довольно популярна в кризисные времена. Но обескровливание инфраструктурных отраслей всегда давало толчок к дальнейшему ухудшению положения всей экономики, отмечают участники этого рынка. По мнению экспертов, власти могут пойти на заморозку индексации, правда, им придется найти источник компенсаций для компаний-поставщиков.  Известия

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