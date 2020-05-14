Во Франции после карантина стали открываться школы
14:00 14.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Во Франции после карантина открываются школы. При этом сохраняются правила социального дистанцирования, рассказал директор одной из школ Изабель Люсон.
Между тем, посещение в школах пока свободное. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 15:12 14.05.2020
- Китай рассматривает санкционные меры в отношении ряда чиновников США
- 15:00 14.05.2020
- Генетические исследования сопоставимы по масштабам с атомным проектом XX века - Путин
- 14:32 14.05.2020
- Это не дело, что Россия продает газ Германии по $70, а Белоруссии по $127 - Лукашенко
- 14:12 14.05.2020
- Глава Минкультуры РФ Любимова вышла на работу после перенесенной коронавирусной инфекции
- 13:32 14.05.2020
- В Совфеде призвали не повышать в этом году тарифы на газ и электроэнергию
- 13:20 14.05.2020
- Генсек ООН сомневается, что мировые лидеры смогут встретиться в сентябре на Генассамблее
- 13:05 14.05.2020
- В Саудовской Аравии втрое повысили НДС
- 13:00 14.05.2020
- Яровая предложила включать в рекламу кредитов предупреждение о риске утраты имущества
- 12:32 14.05.2020
- Кофе обогнал чай по популярности в РФ
- 12:20 14.05.2020
- В МВД заявили о снижении числа преступлений, совершенных иностранцами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать