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НОВОСТИ

Во Франции после карантина стали открываться школы

14:00 14.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Во Франции после карантина открываются школы. При этом сохраняются правила социального дистанцирования, рассказал директор одной из школ Изабель Люсон.

Между тем, посещение в школах пока свободное.  Эхо Москвы

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