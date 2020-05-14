Глава Минкультуры РФ Любимова вышла на работу после перенесенной коронавирусной инфекции

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр культуры России Ольга Любимова, у которой диагностировали коронавирус, выздоровела и вернулась к работе. Об этом она сама сообщила в четверг ТАСС.

"Да, врачи меня выписали, я вышла и приступила к работе, - сказала министр. - Чувствую себя хорошо".

Любимова добавила, что "к счастью, болезнь протекала в легкой форме". Глава Минкультуры лечилась дома почти три недели.