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Глава Минкультуры РФ Любимова вышла на работу после перенесенной коронавирусной инфекции

14:12 14.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр культуры России Ольга Любимова, у которой диагностировали коронавирус, выздоровела и вернулась к работе. Об этом она сама сообщила в четверг ТАСС.

"Да, врачи меня выписали, я вышла и приступила к работе, - сказала министр. - Чувствую себя хорошо".

Любимова добавила, что "к счастью, болезнь протекала в легкой форме". Глава Минкультуры лечилась дома почти три недели.

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