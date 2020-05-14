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Это не дело, что Россия продает газ Германии по $70, а Белоруссии по $127 - Лукашенко

14:32 14.05.2020 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь обратил внимание руководства правительства на необходимость снижения цены поставляемого в республику российского газа, заявив, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Россия продает газ в Германию значительно дешевле, чем в Беларусь.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?" - заявил Лукашенко, принимая в четверг премьер-министра страны Сергея Румаса.

"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне - ИФ), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", - сказал президент, которого цитирует госагентство БелТА.

В свою очередь премьер Белоруссии Сергей Румас считает, что республика имеет большие шансы договориться с Россией о справедливой цене на газ.

"У нас есть все основания показать на цифрах, что цена $127 по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья", - сказал Румас по итогам встречи с Лукашенко в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.

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