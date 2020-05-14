Генетические исследования сопоставимы по масштабам с атомным проектом XX века - Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сравнил по важности нынешние генетические исследования с атомным и космическим проектами XX века.

"По масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами ХХ века", - заявил глава государства на совещании по развитию генетических технологий в РФ.