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Генетические исследования сопоставимы по масштабам с атомным проектом XX века - Путин

15:00 14.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сравнил по важности нынешние генетические исследования с атомным и космическим проектами XX века.

"По масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами ХХ века", - заявил глава государства на совещании по развитию генетических технологий в РФ.

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