Китай рассматривает санкционные меры в отношении ряда чиновников США
15:12 14.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Китай рассматривает санкционные меры в отношении ряда американских чиновников и организаций. Это ответ на обещания конгрессменов и Белого дома привлечь Пекин к ответственности за глобальное распространение коронавируса. Китайская Global Times сообщает, что власти страны готовят санкции в отношении, по крайней мере, четырех сенаторов и двух активно взаимодействующих с Китаем компаний.
Ссылаясь на свои источники в руководстве страны, газета пишет, что на сей раз власти, цитата, « не будут символическим наблюдателем (за действиями Вашингтона) и ответят весьма болезненными ударами». Среди сенаторов в статье упоминается конгрессмен от штата Миссури Джош Холи, представивший законопроект «О правосудии для жертв коронавируса», позволяющий гражданам подавать против Китая частные иски, а также компании Фридом Уотч и Базз Фотос, требующие от Китая компенсацию в 20 трлн долларов качестве ответа за вспышку пандемии.
Называя поименно, по мнению Пекина, виновных в развязывании антикитайской кампании, Global Times отмечает, что китайские инвестиции в такие штаты как Миссури, Мичиган, Южная Каролина и Техас способствуют стабильному росту там числа рабочих мест, и ответные ограничительные меры Китая сильно ударят по их экономике.
Один из представленных сенаторами законопроектов предусматривает введение экономических санкций если Пекин в течение двух месяцев не предоставит все необходимые сведения для международного расследования причин возникновения пандемии. Ранее ФБР обвинила Китай в попытке кражи у США результатов исследований по COVID-19. Эхо Москвы
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