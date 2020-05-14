0
0
154
НОВОСТИ

Китай рассматривает санкционные меры в отношении ряда чиновников США

15:12 14.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Китай рассматривает санкционные меры в отношении ряда американских чиновников и организаций. Это ответ на обещания конгрессменов и Белого дома привлечь Пекин к ответственности за глобальное распространение коронавируса. Китайская Global Times сообщает, что власти страны готовят санкции в отношении, по крайней мере, четырех сенаторов и двух активно взаимодействующих с Китаем компаний.

Ссылаясь на свои источники в руководстве страны, газета пишет, что на сей раз власти, цитата, « не будут символическим наблюдателем (за действиями Вашингтона) и ответят весьма болезненными ударами». Среди сенаторов в статье упоминается конгрессмен от штата Миссури Джош Холи, представивший законопроект «О правосудии для жертв коронавируса», позволяющий гражданам подавать против Китая частные иски, а также компании Фридом Уотч и Базз Фотос, требующие от Китая компенсацию в 20 трлн долларов качестве ответа за вспышку пандемии.

Называя поименно, по мнению Пекина, виновных в развязывании антикитайской кампании, Global Times отмечает, что китайские инвестиции в такие штаты как Миссури, Мичиган, Южная Каролина и Техас способствуют стабильному росту там числа рабочих мест, и ответные ограничительные меры Китая сильно ударят по их экономике.

Один из представленных сенаторами законопроектов предусматривает введение экономических санкций если Пекин в течение двух месяцев не предоставит все необходимые сведения для международного расследования причин возникновения пандемии. Ранее ФБР обвинила Китай в попытке кражи у США результатов исследований по COVID-19.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 14.05.2020
Рособрнадзор планирует провести ЕГЭ по русскому языку в два дня
0
41
16:12 14.05.2020
Число инфицированных коронавирусом в Африке превысило 72 тыс.
0
82
16:00 14.05.2020
Глава Минобрнауки Валерий Фальков переболел коронавирусом и вышел на работу
0
91
15:55 14.05.2020
РУСАЛ запустил обновленный сайт
0
108
15:50 14.05.2020
Новокузнецкий алюминиевый завод продолжает экологическую модернизацию
0
119
15:32 14.05.2020
Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых автомобилей в РФ на 43%
0
133
15:00 14.05.2020
Генетические исследования сопоставимы по масштабам с атомным проектом XX века - Путин
0
200
14:32 14.05.2020
Это не дело, что Россия продает газ Германии по $70, а Белоруссии по $127 - Лукашенко
0
254
14:12 14.05.2020
Глава Минкультуры РФ Любимова вышла на работу после перенесенной коронавирусной инфекции
0
207
14:00 14.05.2020
Во Франции после карантина стали открываться школы
0
228

Возврат к списку