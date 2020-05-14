Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых автомобилей в РФ на 43%

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в 2020 году из-за кризиса на 43% по сравнению с прошлым годом, до 1 млн штук. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

"По итогу года ожидаем продажи порядка 1 млн автомобилей. Падение в мае будет меньше, чем в апреле, до 40-50%, так как в большинстве регионов, в том числе самом существенном по доле продаж - Московском регионе, продажи не разрешены и дилеры ведут деятельность не в полном объеме", - сказали в РОАД.