Новокузнецкий алюминиевый завод продолжает экологическую модернизацию

15:50

Природоохранная программа Новокузнецкого алюминиевого завода (НкАЗ) компании РУСАЛ выполняется, несмотря на пандемию. Она предусматривает перевод до конца 2024 года всех шести корпусов электролизного производства на новые, экологически эффективные технологии "ЭкоСодерберг" и "Предварительно обожженный анод", разработанные Инженерно-технологическим центром РУСАЛа, с подключением новых электролизеров к установкам "сухой" газоочистки (СГОУ) и системе автоматической подачи сырья (АПС).

Ученые и конструкторы РУСАЛа скомбинировали "сухие" газоочистки с уже имеющимися на заводе газоочистными установками "мокрого" типа (МГОУ) для еще большей эффективности их работы, что в сумме дало степень очистки по основным ингредиентам свыше 99%.

Общая стоимость модернизации НкАЗа до 2024 года - более 5 млрд руб. В настоящий момент на технологию "Предварительно обожженный анод" уже переведен 21 электролизер, на технологию "ЭкоСодерберг" - 63, до конца года будет модернизировано еще 26.

Первая "сухая" газоочистка, разработанная учеными СибВАМИ и конструкторами Инженерно-технологического центра РУСАЛа, действует на НкАЗе с 2013 года. Часть средств на ее строительство завод получил в рамках ст. 6 Киотского протокола к рамочной Конвенции об изменении климата ООН, сократив выбросы парниковых газов и реализовав высвободившиеся квоты на них.

Полученные средства были реинвестированы в строительство опытной СГОУ. За годы работы она показала эффективность примененных конструкторских решений и стала прототипом для создания "сухих" газоочисток для остальных предприятий РУСАЛа.

В 2019 году на НкАЗе была построена очередная СГОУ. В 2020 году будет запущена еще одна "сухая" газоочистка и начнется проектирование новых, для 6-й серии корпусов электролиза.

"Согласно нашему Плану природоохранных мероприятий, к моменту завершения модернизации на новые технологии будет переведен 531 электролизер и построены 6 "сухих" газоочисток, - сообщил управляющий директор НкАЗа Вячеслав Марков. - Объем валовых выбросов предприятия сократится на 28%, а гидрофторида - в 10 раз".