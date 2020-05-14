Новокузнецкий алюминиевый завод продолжает экологическую модернизацию
15:50 14.05.2020
Природоохранная программа Новокузнецкого алюминиевого завода (НкАЗ) компании РУСАЛ выполняется, несмотря на пандемию. Она предусматривает перевод до конца 2024 года всех шести корпусов электролизного производства на новые, экологически эффективные технологии "ЭкоСодерберг" и "Предварительно обожженный анод", разработанные Инженерно-технологическим центром РУСАЛа, с подключением новых электролизеров к установкам "сухой" газоочистки (СГОУ) и системе автоматической подачи сырья (АПС).
Ученые и конструкторы РУСАЛа скомбинировали "сухие" газоочистки с уже имеющимися на заводе газоочистными установками "мокрого" типа (МГОУ) для еще большей эффективности их работы, что в сумме дало степень очистки по основным ингредиентам свыше 99%.
Общая стоимость модернизации НкАЗа до 2024 года - более 5 млрд руб. В настоящий момент на технологию "Предварительно обожженный анод" уже переведен 21 электролизер, на технологию "ЭкоСодерберг" - 63, до конца года будет модернизировано еще 26.
Первая "сухая" газоочистка, разработанная учеными СибВАМИ и конструкторами Инженерно-технологического центра РУСАЛа, действует на НкАЗе с 2013 года. Часть средств на ее строительство завод получил в рамках ст. 6 Киотского протокола к рамочной Конвенции об изменении климата ООН, сократив выбросы парниковых газов и реализовав высвободившиеся квоты на них.
Полученные средства были реинвестированы в строительство опытной СГОУ. За годы работы она показала эффективность примененных конструкторских решений и стала прототипом для создания "сухих" газоочисток для остальных предприятий РУСАЛа.
В 2019 году на НкАЗе была построена очередная СГОУ. В 2020 году будет запущена еще одна "сухая" газоочистка и начнется проектирование новых, для 6-й серии корпусов электролиза.
"Согласно нашему Плану природоохранных мероприятий, к моменту завершения модернизации на новые технологии будет переведен 531 электролизер и построены 6 "сухих" газоочисток, - сообщил управляющий директор НкАЗа Вячеслав Марков. - Объем валовых выбросов предприятия сократится на 28%, а гидрофторида - в 10 раз".
НОВОСТИ
- 16:32 14.05.2020
- Рособрнадзор планирует провести ЕГЭ по русскому языку в два дня
- 16:12 14.05.2020
- Число инфицированных коронавирусом в Африке превысило 72 тыс.
- 16:00 14.05.2020
- Глава Минобрнауки Валерий Фальков переболел коронавирусом и вышел на работу
- 15:55 14.05.2020
- РУСАЛ запустил обновленный сайт
- 15:32 14.05.2020
- Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых автомобилей в РФ на 43%
- 15:12 14.05.2020
- Китай рассматривает санкционные меры в отношении ряда чиновников США
- 15:00 14.05.2020
- Генетические исследования сопоставимы по масштабам с атомным проектом XX века - Путин
- 14:32 14.05.2020
- Это не дело, что Россия продает газ Германии по $70, а Белоруссии по $127 - Лукашенко
- 14:12 14.05.2020
- Глава Минкультуры РФ Любимова вышла на работу после перенесенной коронавирусной инфекции
- 14:00 14.05.2020
- Во Франции после карантина стали открываться школы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать