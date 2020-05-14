РУСАЛ запустил обновленный сайт
15:55 14.05.2020
Компания РУСАЛ, один из мировых лидеров алюминиевой отрасли и крупнейший производитель низкоуглеродного алюминия, запустила новый корпоративный веб-сайт. На обновленном в соответствие с современными трендами ресурсе представлены актуальные сведения о компании, ее продукции, инновационном и устойчивом развитии, а также информация для инвесторов.
Новый веб-сайт расположен по адресу: http://rusal.ru и станет визитной карточкой компании в Интернете.
В основе оформления нового ресурса лежит фирменный стиль бренда низкоуглеродного алюминия ALLOW, который РУСАЛ представил в 2017 году.
"Запуск нового корпоративного веб-сайта - это важный шаг в развитии коммуникационной стратегии РУСАЛа, - отметила директор департамента общественных связей РУСАЛа Ольга Санарова. - Компания стремится соблюдать высокие стандарты устойчивого развития, повышая экологичность производства, работая над технологиями, дающими возможность производить алюминиевую продукцию с новыми характеристиками и свойствами, реализуя политику по развитию персонала. Обновленный интернет-ресурс РУСАЛа подчеркивает приверженность этим принципам".
Интернет-портал РУСАЛа адаптирован под использование на мобильных устройствах и доступен на трех языках - русском, английском и китайском. Архитектура сайта соответствует потребностям основных целевых аудиторий корпоративного портала - предусмотрены отдельные разделы, посвященные информации о компании, продукции, устойчивом развитии, работе с персоналом, инновациям, а также материалы для инвесторов и журналистов.
Веб-сайт был разработан командой PR и IT-специалистов РУСАЛа совместно со студиями AIC и Inpid.
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