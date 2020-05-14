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Глава Минобрнауки Валерий Фальков переболел коронавирусом и вышел на работу

16:00 14.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом и вновь приступает к работе. Эту новость сегодня сообщил Владимир Путин.

Также стало известно, что выздоровела министр культуры Ольга Любимова.  Эхо Москвы

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