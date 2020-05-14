Число инфицированных коронавирусом в Африке превысило 72 тыс.
16:12 14.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 72 379, увеличившись за сутки на 3 253. Общее число летальных исходов от заболевания, вызываемого коронавирусом, достигло при этом 2 480, сообщило в четверг региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.
Наибольшее число заразившихся зарегистрировано в ЮАР - 12 074, умерли 219 человек. Самое большое число умерших зафиксировано в Египте - 556, инфицирован 10 431 человек. В Алжире отмечено 522 летальных случая при 6 253 зараженных. В Марокко выявлено 6 466 случаев инфицирования, 188 человек умерли. В Джибути зафиксировано 1 268 заразившихся и трое умерших.
В странах Африки южнее Сахары по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Гана (5 408 заразившихся и 24 умерших), Нигерия (4 971 и 164), Камерун (2 800 и 136), Гвинея (2 372 и 14), Сенегал (2 105 и 22), Кот-д'Ивуар (1 912 и 24) и Демократическая Республика Конго (1 242 и 50).
НОВОСТИ
- 16:32 14.05.2020
- Рособрнадзор планирует провести ЕГЭ по русскому языку в два дня
- 16:00 14.05.2020
- Глава Минобрнауки Валерий Фальков переболел коронавирусом и вышел на работу
- 15:55 14.05.2020
- РУСАЛ запустил обновленный сайт
- 15:50 14.05.2020
- Новокузнецкий алюминиевый завод продолжает экологическую модернизацию
- 15:32 14.05.2020
- Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых автомобилей в РФ на 43%
- 15:12 14.05.2020
- Китай рассматривает санкционные меры в отношении ряда чиновников США
- 15:00 14.05.2020
- Генетические исследования сопоставимы по масштабам с атомным проектом XX века - Путин
- 14:32 14.05.2020
- Это не дело, что Россия продает газ Германии по $70, а Белоруссии по $127 - Лукашенко
- 14:12 14.05.2020
- Глава Минкультуры РФ Любимова вышла на работу после перенесенной коронавирусной инфекции
- 14:00 14.05.2020
- Во Франции после карантина стали открываться школы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать