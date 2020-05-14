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Еврокомиссия ищет чиновника, сливающего прессе информацию - СМИ

17:00 14.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Европейская комиссия ищет среди своих чиновников информатора, который сливает прессе информацию. Об этом сообщает газета «Политико» со ссылкой на свои источники. По ее данным, обоснованные подозрения есть в отношении как минимум одного человека, и если они подтвердятся, то его накажут, правда, пока неизвестно как именно. К проведению расследования Еврокомиссию подтолкнула публикация «Политико» и агентства Bloomberg важного документа до того, как он был официально представлен. Речь идет о плане восстановления экономики Евросоюза после коронавируса, который готовила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Этот случай ее сильно разозлил.

Как пишет издание, расследования также ведутся в отношении сотрудников, которые могут передавать информацию странам-членам Евросоюза, как это было, например, с планами комиссии пересмотреть миграционную политику. Все это, считают источники газеты, говорит о растущей «паранойе» в команде Урсуры фон дер Ляйен.

«Политико» отмечает, что в Еврокомиссии отказались прокомментировать тему расследования в отношении информаторов.  Эхо Москвы

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