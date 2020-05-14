Рособрнадзор планирует провести ЕГЭ по русскому языку в два дня

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор планирует провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, который является самым массовым, в два дня. Такая мера позволит избежать скоплений школьников, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях", - говорится в сообщении.

Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

"ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.