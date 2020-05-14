0
0
15
НОВОСТИ

Рособрнадзор планирует провести ЕГЭ по русскому языку в два дня

16:32 14.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор планирует провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, который является самым массовым, в два дня. Такая мера позволит избежать скоплений школьников, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях", - говорится в сообщении.

Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

"ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 14.05.2020
Число инфицированных коронавирусом в Африке превысило 72 тыс.
0
82
16:00 14.05.2020
Глава Минобрнауки Валерий Фальков переболел коронавирусом и вышел на работу
0
91
15:55 14.05.2020
РУСАЛ запустил обновленный сайт
0
108
15:50 14.05.2020
Новокузнецкий алюминиевый завод продолжает экологическую модернизацию
0
119
15:32 14.05.2020
Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых автомобилей в РФ на 43%
0
133
15:12 14.05.2020
Китай рассматривает санкционные меры в отношении ряда чиновников США
0
161
15:00 14.05.2020
Генетические исследования сопоставимы по масштабам с атомным проектом XX века - Путин
0
200
14:32 14.05.2020
Это не дело, что Россия продает газ Германии по $70, а Белоруссии по $127 - Лукашенко
0
254
14:12 14.05.2020
Глава Минкультуры РФ Любимова вышла на работу после перенесенной коронавирусной инфекции
0
207
14:00 14.05.2020
Во Франции после карантина стали открываться школы
0
228

Возврат к списку