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НОВОСТИ

Путин потребовал наладить контроль за генетикой

17:12 14.05.2020 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу выстроить систему контроля за генетическими технологиями.

"Мы хорошо понимаем, какой огромной силой обладают генетические технологии. Поэтому необходимо выстроить систему контроля за их использованием", - заявил Путин по итогам совещания о развитии генетических технологий в России.

Он пояснил, что необходимо "вместе с участниками программы найти баланс между свободой научного поиска, технологического развития и интересами людей, защитой их интересов, вопросами этики".

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