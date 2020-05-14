Путин потребовал наладить контроль за генетикой

17:12 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу выстроить систему контроля за генетическими технологиями.

"Мы хорошо понимаем, какой огромной силой обладают генетические технологии. Поэтому необходимо выстроить систему контроля за их использованием", - заявил Путин по итогам совещания о развитии генетических технологий в России.

Он пояснил, что необходимо "вместе с участниками программы найти баланс между свободой научного поиска, технологического развития и интересами людей, защитой их интересов, вопросами этики".