Международные резервы РФ сократились на $4,9 млрд с 1 по 8 мая
17:32 14.05.2020 Источник: Интерфакс
Международные резервы России на 8 мая составили $562,4 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 1 мая международные резервы равнялись $567,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $4,9 млрд.
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