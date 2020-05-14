В СБУ посчитали "предателей" - СМИ

18:00 Источник: RNS

Служба безопасности Украины (СБУ) с 2014 года выявила в своих рядах более 1,5 тыс. «предателей» в своих рядах, передает «РБК Украина» со ссылкой на данные спецслужбы.

«С 2014 года в рядах Службы безопасности Украины выявлено более полутора тысяч предателей…В ответ на запрос в СБУ сообщили, что с 2014 года выявили 1 639 сотрудников, которые причастны к преступлениям против основ национальной безопасности», — говорится в статье. RNS