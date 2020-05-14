Сбербанк провел первую в России онлайн-бизнес-миссию с Индией

17:57

Сбербанк провел первую в России онлайн-бизнес-миссию с индийскими предпринимателями. Участниками встречи с российской стороны стали производители и экспортеры подсолнечного масла, а с индийской стороны - предприниматели, заинтересованные в его импорте.

Встреча собрала более 80 участников из двух стран. Подключение проверенных покупателей с индийской стороны обеспечил филиал Сбербанка в Нью-Дели, а организовать мероприятие помог Российский экспортный центр.

"Организовав бизнес-миссию в новом формате - особенно актуальном в текущих реалиях, - Сбербанк подтвердил статус банка-лидера ВЭД, который не только качественно обслуживает внешнеэкономические операции любой сложности, но и помогает клиентам находить новых партнеров, - отметила советник заместителя председателя правления Сбербанка Наталья Голудина. - Уверена, что наши бизнес-миссии будут способствовать развитию российско-индийского сотрудничества и приведут к заключению взаимовыгодных контрактов, что увеличит несырьевой экспорт отечественной продукции".

Бизнес-миссия в режиме онлайн позволяет вести эффективные переговоры с иностранными контрагентами без дополнительных расходов на поездку. Участники встречи высоко оценили новый формат, и поэтому было принято решение проводить такие встречи на регулярной основе. Следующая бизнес-миссия с участием индийских компаний будет посвящена экспорту удобрений.