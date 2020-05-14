Собянин объявил о скором начале массового скрининга на антитела к COVID-19 в Москве

18:01

Три десятка московских поликлиник начнут проводить тестирование горожан на определение антител к коронавирусу ИФА-методом (иммуноферментный анализ). По словам мэра Сергея Собянина, в последнее время в столице развернута масштабная программа тестирования пациентов на коронавирус.

«Ежедневно десятки федеральных, городских и частных лабораторий делают свыше 40 тыс. ПЦР-тестов, - написал градоначальник на своем сайте. - Всего сделано уже свыше 1, 3 млн тестов, и дальше машина тестирования будет только набирать обороты. Согласно новым правилам работодатели действующих предприятий должны еженедельно проводить выборочное тестирование своих сотрудников. Развернута сеть амбулаторных КТ-центров, которые провели уже порядка 100 тыс. исследований легких для выявления вирусной пневмонии – важнейшего клинического проявления болезни».

Однако этого, по словам мэра, недостаточно и нужно понять, сколько людей переболели бессимптомно и имеют иммунитет к коронавирусу. «Новым методом получения этой информации станет исследование популяционного иммунитета – тестирование (скрининг) жителей Москвы на наличие антител к новой коронавирусной инфекции, - уверен мэр по словам которого, тестирование будет осуществляться ИФА-методом, позволяющим выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).

«Для проведения тестирования Правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки. Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 г. начать реализацию скрининговой программы – массовой и бесплатной», - заявил Собянин. По его данным, брать кровь для тестирования будут в 30 взрослых поликлиниках (в среднем по три в каждом округе). В каждой поликлинике будет открыто по два процедурных кабинета. «Каждые несколько дней примерно 70 тыс. москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа. Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения – рассылаться на электронную почту или с помощью sms», - пообещал мэр Сергей Собянин. Записаться на сдачу крови можно будет онлайн по ссылке, которая будет в приглашении.

Это позволит точно знать, какая доля москвичей переболела коронавирусом и приобрела иммунитет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус. Все сведения будут публиковать на городском портале mos.ru.