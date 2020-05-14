В Москве пока не будут открывать салоны красоты и парикмахерские
18:40 14.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Салоны красоты и парикмахерские в Москве пока открывать не будут. Из-за сохраняющейся опасности коронавируса их работу в ближайшее время возобновлять не планируют, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, Роспотребнадзор издал «специальные требования по переходу к этапам разрешения работы заведений такого рода». Собянин подчеркнул, что ситуация в городе должна соответствовать всем требованиям, но Москва им «пока не соответствует». Говорит Москва
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