В Москве пока не будут открывать салоны красоты и парикмахерские

18:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Салоны красоты и парикмахерские в Москве пока открывать не будут. Из-за сохраняющейся опасности коронавируса их работу в ближайшее время возобновлять не планируют, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, Роспотребнадзор издал «специальные требования по переходу к этапам разрешения работы заведений такого рода». Собянин подчеркнул, что ситуация в городе должна соответствовать всем требованиям, но Москва им «пока не соответствует». Говорит Москва