Подводный аппарат "Витязь-Д" установил вымпел в честь 75-летия Победы на дне Марианской впадины

18:42 Источник: НГ-Online

8 мая 2020 года глубоководный необитаемый подводный аппарат «Витязь-Д» с борта спасательного буксирного судна «Фотий Крылов» Военно-Морского-Флота России впервые погрузился на дно Марианской впадины на глубину 10 028 метров и установил вымпел в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.



По инф. Минобороны РФ

