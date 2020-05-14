Подводный аппарат "Витязь-Д" установил вымпел в честь 75-летия Победы на дне Марианской впадины
18:42 14.05.2020 Источник: НГ-Online
По инф. Минобороны РФ
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