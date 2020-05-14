Глава ВТО заявил о досрочном сложении полномочий
19:20 14.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу уходит в отставку 31 августа, не дожидаясь истечения срока своих полномочий в 2021 году.
"Я решил, что уйду со своего поста 31 августа 2020 года, сократив мой второй срок полномочий ровно на один год", - сказал Азеведу в четверг главам делегаций стран - членов ВТО. Текст заявления распространила пресс-служба организации.
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