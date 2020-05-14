Магазины вправе не обслуживать на кассе покупателя без маски - замглавы Минпромторга

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Магазины вправе не обслуживать на кассе покупателя без маски. Об этом ТАСС сообщил статс- секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Минпромторг России на ежедневной основе проводит совещания с представителями торговых сетей с самого начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Совместно подготовлены методические рекомендации, как комфортнее организовать работу по соблюдению населением "масочного режима" в торговых объектах. Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе", - сказал он.