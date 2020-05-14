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НОВОСТИ

Треть российских компаний могут обанкротиться из-за пандемии - Reuters

22:00 14.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Треть российских компаний могут обанкротиться из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследования Центра стратегических разработок. По его данным, больше всего риску банкротства подвержены компании сферы торговли и услуг. 80% предприятий ожидают, что риск обанкротиться есть и у их контрагентов.  Эхо Москвы

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