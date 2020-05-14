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Американо-британская корабельная ударная группа покинула Арктику

22:40 14.05.2020 Источник: Интерфакс

Американо-британская корабельная ударная группа, находившаяся в Арктике, покинула морские районы за Полярным кругом, следует из данных 6-го оперативного флота США.

Ударная корабельная группа в составе ракетных эсминцев ВМС США USS Roosevelt, USS Porter, USS Donald Cook, корабля снабжения USNS Supply и британского фрегата HSE Kent, находилась в Арктике около двух недель, в том числе пять дней в районе Баренцева моря вблизи морских границ России.

В составе группы также действовала ударная атомная подводная лодка ВМС США.

В минувшую пятницу американский флот сообщил, что корабли ушли из Баренцева моря, но продолжают действовать в Арктике.

По данным норвежских вооруженных сил, во время нахождения в Баренцевом море, корабельная группа действовала у побережья самой северной области Норвегии - Финнмарк, которая граничит с Мурманской областью, где расположена Главная база Северного флота.

4 мая Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что корабельная ударная группа НАТО вошла в Баренцево море. За ней сразу начал слежение Северный флот РФ.

Эсминцы ВМС США USS Porter, USS Donald Cook и USS Roosevelt оснащены крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis. Корабли на постоянной основе размещены в Европе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии эти эсминцы являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в арктической зоне. По этому поводу выражал обеспокоенность Пентагон и Госдепартамент США.

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