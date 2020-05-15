Данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 мая
09:00 15.05.2020 Источник: Lenta.ru
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 15 мая превысило 4,44 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.
По информации проекта Хопкинса, в мире заражены 4 443 597 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 95,1 тысячи человек. За весь период пандемии скончались более 302 тысяч пациентов, более 1,58 миллиона человек выздоровели.
Однако, по данным портала Worldometers, число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 миллиона.
Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,41 миллиона зараженных) и Россия (252,2 тысячи). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Великобритания (234,4 тысячи). На четвертом месте находится Испания (229,5 тысячи), на пятом — Италия (более 223 тысяч).
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 85 898 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов. Lenta.Ru
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