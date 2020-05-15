Трамп потребовал допросить Обаму в сенате
09:05 15.05.2020
Президент США Дональд Трамп обратился с предложением вызвать в сенат для дачи показаний в рамках расследования выборов 2016 года экс-президента США Барака Обаму.
Обращение Трампа к главе судебного комитета сената Линдси Грэму Трамп написал в своем Twitter. "Он знал обо всем. Сделайте это, Линдси Грэм, просто сделайте это. Никаких больше «Мистер славный парень». Хватит болтовни!", - обратился Трамп к расследователям. Президент Трамп требует показаний Обамы в связи с тем, что конгресс продолжает дело "о самом громком политическом преступлении" в истории США.
Трамп ранее выражал возмущение обстоятельствами преследования экс-советника главы Белого дома по национальной безопасности Майкла Флинна. ren.tv
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