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Киев отказывается вести диалог с представителями Донбасса - Грызлов

09:20 15.05.2020 Источник: РБК

Видеоконференция трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины оказалась на грани срыва из-за позиции киевской стороны. Об этом после завершения онлайн-встречи сообщил полпред России Борис Грызлов, сообщение поступило в РБК.

«В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска», — заявил он.

По словам Грызлова, обстановка «особенно обострилась» из-за нового состава украинских представителей, которые «продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать» с представителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Киевская сторона в последнее время пытается «выдавливать» представителей Донбасса из рабочих групп и Контактной группы, что представляет серьезную угрозу для мирного урегулирования, указал Грызлов. «Партия, которая называет себя «слугой народа», рискует превратиться в партию «слуг войны», — отметил он.

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