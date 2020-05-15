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Потери мировой экономики от пандемии могут достичь $8,8 трлн - доклад АБР

10:05 15.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери мировой экономики от последствий пандемии коронавируса в этом году могут составить от 5,8 трлн до 8,8 трлн долларов. Такой прогноз содержится в распространенном в пятницу докладе Азиатского банка развития (АБР), штаб-квартира которого базируется в Маниле.

"Мировая экономика может понести убытки в размере от 5,8 трлн до 8,8 трлн долларов США, что эквивалентно 6,4-9,7% глобального валового внутреннего продукта, в результате пандемии новой вызываемой коронавирусом болезни (COVID-19 - прим. ТАСС)", - отмечается в документе.

Эксперты банка уточнили, что рассчитанные ими потери в 8,8 трлн предполагают сценарий с "длительным периодом сдерживания" пандемии, при котором ограничения будут действовать в течение полугода. В случае восстановления экономической активности за три месяца данный показатель составит 5,8 трлн долларов.

В частности, экономические потери в Азиатско- Тихоокеанском регионе могут варьироваться от 1,7 трлн (сценарий в 3 месяца) до 2,5 трлн долларов (полугодовой период). "КНР может понести убытки в размере от 1,1 до 1,6 трлн долларов США", - уточняется в докладе.

Ранее в своем прогнозе от 3 апреля АБР прогнозировал объем потерь мировой экономики от пандемии COVID-19 на уровне от 2 трлн до 4,1 трлн долларов. "Новый анализ представляет общую картину очень значительного потенциального экономического воздействия COVID-19. В нем также подчеркивается важная роль политических мер, которые могут помочь смягчить ущерб экономике", - отметил главный экономист банка Ясуюки Савада.

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