Цены на нефть показывают рост третью неделю подряд

10:20 Источник: Интерфакс

Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая ростом третью неделю подряд, благодаря надеждам на то, что сокращение добычи одновременно с постепенным снятием карантинных ограничений позволит добиться баланса спроса и предложения на рынке.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $31,7 за баррель, что на $0,57 (1,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг июльские фьючерсы подорожали на $1,94 (6,7%).

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,29 (1,05%) - до $27,85 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта увеличилась до максимальных с 3 апреля $27,56 за баррель, поднявшись на $2,27 (9%).

С начала этой недели Brent подорожала почти на 3%, WTI - на 13%.

Рост цен на нефть поддержало недавнее решение Саудовской Аравии урезать добычу в дополнение к согласованным ранее в рамках ОПЕК+ сокращениям, которое поддержали другие государства.