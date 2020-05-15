Цены на нефть показывают рост третью неделю подряд
10:20 15.05.2020 Источник: Интерфакс
Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая ростом третью неделю подряд, благодаря надеждам на то, что сокращение добычи одновременно с постепенным снятием карантинных ограничений позволит добиться баланса спроса и предложения на рынке.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $31,7 за баррель, что на $0,57 (1,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг июльские фьючерсы подорожали на $1,94 (6,7%).
Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,29 (1,05%) - до $27,85 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта увеличилась до максимальных с 3 апреля $27,56 за баррель, поднявшись на $2,27 (9%).
С начала этой недели Brent подорожала почти на 3%, WTI - на 13%.
Рост цен на нефть поддержало недавнее решение Саудовской Аравии урезать добычу в дополнение к согласованным ранее в рамках ОПЕК+ сокращениям, которое поддержали другие государства.
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