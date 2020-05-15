Грета Тунберг пожертвует $100 тысяч на борьбу с коронавирусом

10:32 Источник: Газета.Ru

Шведская экоактивистка Грета Тунберг намерена пожертвовать ЮНИСЕФ (Детскому фонду ООН) $100 тыс. на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом она рассказала в видеообращении, опубликованном телеканалом CNN.

Тунберг сообщила о начале новой кампании для поддержки ЮНИСЕФ в период пандемии коронавируса.

Активистка отметила, что в период кризиса дети всегда наиболее уязвимы.

Также Тунберг заявила, что решила самоизолироваться, так как подозревает у себя наличие COVID-19, но тест она пока не проходила.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Газета.Ru