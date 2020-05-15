Зеленский утвердил санкции против российских соцсетей
11:05 15.05.2020 Источник: Интерфакс
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов. Соответствующий указ президента обнародован в ночь на пятницу.
Санкции касаются, в частности, сервисов "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники".
НОВОСТИ
- 12:32 15.05.2020
- Еще 1 235 человек вылечили от коронавируса в Москве
- 12:20 15.05.2020
- В 21 регионе сохранены ограничения из-за коронавируса
- 12:05 15.05.2020
- Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе
- 12:00 15.05.2020
- Регулятор ФРГ отказал в освобождении "Северного потока - 2" от правил Газовой директивы ЕС
- 11:32 15.05.2020
- Количественные критерии успешности музеев показали свою неэффективность - Пиотровский
- 11:20 15.05.2020
- В Тихом океане нашли двоих рыбаков, дрейфовавших полтора месяца
- 11:00 15.05.2020
- Число случаев заражения коронавирусом в России возросло на 4,2% и превысило 262 тысячи
- 10:50 15.05.2020
- Волгоградские экологи предложили решение проблемы бездомных животных
- 10:40 15.05.2020
- Росатом простерилизовал более 20 млн масок и 290 тысяч медицинских транспортных систем
- 10:32 15.05.2020
- Грета Тунберг пожертвует $100 тысяч на борьбу с коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать