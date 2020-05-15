В Тихом океане нашли двоих рыбаков, дрейфовавших полтора месяца

11:20 Источник: Газета.Ru

Пропавшие почти полтора месяца назад двое рыбаков из Маршалловых островов были обнаружены после того, как они 1,6 тыс. км дрейфовали в открытом море. Об этом сообщает новозеландское радио RNZ Pacific.

Как стало известно, трое рыбаков на небольшом катере 2 апреля поплыли на промысел от берегов острова Ибай, который находится в составе Маршалловых островов. Однако в единственном моторе случилась неисправность. Из-за сильной бури катер потерял управление и начал дрейфовать.

Отмечается, что утром 14 мая он был замечен возле берегов микронезийского острова Намолук – самого маленького атолла в Микронезии. Моряков спасли. При этом в лодке было только два рыбака. Информации о судьбе третьего рыболова нет. Газета.Ru