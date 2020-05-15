Количественные критерии успешности музеев показали свою неэффективность - Пиотровский

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что действующие критерии успешности музеев по количеству посетителей и прибыли показали в период пандемии свою несостоятельность, на которую представители музейного сообщества указывали уже давно. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"У нас постоянно в течение многих лет идет разговор о том, что значительная часть нормативов, которые ставятся не только министерством культуры, но и обществом, например, что успех музея - это большое количество людей, неверна, как и то, что успех музея - это доход музея. Мы все время говорили, что это нельзя ставить во главу угла, что есть другие критерии, и они важнее. Но никто не хотел слушать. Теперь услышали благодаря целому ряду вещей - судьба распорядилась", - сказал он.

По мнению Пиотровского, когда люди начинают думать о доходе, они не думают о вещах более высоких, а музей как раз существует для того, чтобы люди думали о высоком. Вынужденный перерыв в приеме посетителей из-за коронавируса, по его словам, заставил иначе посмотреть на определение критериев оценки работы музеев и понять, что музеи должны жить, а не зарабатывать.

"Вчера у меня была справка на столе: посетителей - ноль, заработки - 50 тысяч, это какой-то благотворительный взнос, вот и все. И эта ситуация будет долго. Теперь поняли, что музеи нужны не для развлечения и получения денег - это что-то выше, чем просто материальные блага, и эти критерии не годятся. И неким воплощением этого [понимания] является то, что министерство культуры активно работало с правительством, и сейчас выработаны некие способы возмещения выпадающих доходов", - сказал гендиректор Эрмитажа.

Он предложил разработать для музеев некий "МРОТ", необходимый для обеспечения их нормальной работы.

"Механизм, который сейчас вырабатывается, - он правильный. Государство должно гарантировать музею существование. Правильно, что нужен для существования, условно говоря, "МРОТ" музея, - он должен быть выверен очень тщательно. Я думаю, это будет полезной практикой того, каким образом нужно изменить критерии финансирования и установления нормативов", - отметил гендиректор Эрмитажа.