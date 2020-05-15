Росатом простерилизовал более 20 млн масок и 290 тысяч медицинских транспортных систем
10:40 15.05.2020
Предприятия Госкорпорации «Росатом» на сегодняшний день простерилизовали более 20 миллионов масок и более 290 тысяч транспортных систем, используемых для тестирования на наличие вируса COVID-19. К работе по стерилизации помимо АО «Стерион» подключились АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» и АО «НИИТФА». Эти предприятия входят в контур управления интегратора Госкорпорации Росатом в области радиационных технологий в медицине и промышленности АО «Русатом Хэлскеа».
По словам генерального директора АО «Русатом Хэлскеа» Александра Шибанова, все задействованные в проекте по стерилизации предприятия могут значительно увеличить производительность при условии увеличения объемов направляемой в центры продукции. «Нами также было принято решение включиться в работу по производству средств индивидуальной защиты (СИЗ). В июле на площадках АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» и АО «НИИТФА» будет организовано производство медицинских масок и бахил», добавил он.
Проекта по стерилизации масок на базе АО «Стерион» стартовал 22 марта 2020 года, транспортных систем - 2 апреля 2020 года.
Справочно: АО «Русатом Хэлскеа» (Rusatom Healthcare) входит в структуру Госкорпорации «Росатом», осуществляет деятельность в области развития и производства оборудования и радионуклидной продукции для нужд ядерной и радиологической медицины, а также производства промышленного оборудования и решений по стерилизации и обработке различной продукции с помощью ионизирующего излучения на базе электронно- и гамма-лучевых установок.
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