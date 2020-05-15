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Число случаев заражения коронавирусом в России возросло на 4,2% и превысило 262 тысячи

11:00 15.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки на 10 598, до 262 843. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По его данным, суточный рост составил 4,2% против 4,1% днем ранее. При этом в 4 504 случаях, или 42,5%, у выявленных пациентов не оказалось никаких симптомов.

Новые 4 748 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 135 464 заразившихся. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Суточный рост в столице составил 3,6% против 3,7% днем ранее.

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