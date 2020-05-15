Волгоградские экологи предложили решение проблемы бездомных животных

10:50 Источник: НГ-Online

Разработать с помощью правительства госпрограмму софинансирования расходных обязательств субъектов Федерации по строительству и содержанию в регионах приютов для бездомных животных и поддержать систему общественного контроля – такие меры, по мнению руководителя Экологического совета при Волгоградской облдуме Ирины Соловьевой, могут помочь снять остроту проблемы.

«С 1 января 2020 года вступили в силу отдельные положения федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Они устанавливают новые требования к регулированию численности безнадзорных животных, которые предусматривают отлов, содержание в приюте, включая лечение, вакцинацию, стерилизацию, а также возврат в естественную среду обитания, - сказала Ирина Соловьева, выступая вчера от имени Волгоградской облдумы на заседании комитета по аграрным вопросам и природопользованию Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА). - Однако применение модели, когда животное после проведенных ветеринарных процедур возвращается на прежнее место обитания, как единственного варианта решения проблемы, приводит к росту числа жалоб граждан».

По мнению Ирины Соловьевой, изменить положение может строительство новых приютов, однако, это потребует значительных финансовых затрат региональных бюджетов: «В настоящее время в стране приютов для бездомных животных в пять раз меньше, чем нужно. Решить данную задачу без федеральной поддержки очень сложно. В связи с этим считаем необходимым обратиться в правительство с предложением разработать госпрограмму, предусматривающую софинансирование расходных обязательств регионов по строительству и содержанию в субъектах РФ приютов для животных без владельцев».

«Федеральный закон уже содержит положение о порядке организации деятельности общественных инспекторов в области обращения с животными. Указанный порядок должен устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Однако до настоящего времени он так и не был утвержден, - отметила Ирина Соловьева. - Поэтому мы предлагаем ускорить принятие данного документа. Я убеждена, что выработать действенные механизмы по борьбе с бездомностью животных нам поможет и опора на общественность. Необходимо привлекать социально активных граждан к осуществлению общественного контроля в области обращения с животными. Без участия гражданского общества решить эту проблему невозможно».

Андрей Серенко